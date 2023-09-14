Индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов впервые с 18 августа

Индекс Мосбиржи впервые с 18 августа в ходе торгов опустился ниже 3100 пунктов. Это произошло на фоне распродаж на рынке акций «широким фронтом» перед заседанием Центробанка, которое пройдет завтра, 15 августа. Это следует из данных торгов.

На 12:51 индекс снижался на 1,96% — до 3086,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,97%, до 1010,3 пункта. В ходе торгов лидируют акции второго эшелона. Из-за падения более чем на 20% Мосбиржа объявила уже 50 дискретных аукционов.

Бумаги нефтегазовых компаний падают на 4%, акции Сбербанка — на 0,97%, акции ВТБ — на 2,51%.

Лидеры снижения:

«Россети» (-6,38%);

Fix Price (-5,71%);

Глобалтранс (-5,46%);

РусГидро (-4,65%);

En+Group (-4,39%).

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Анастасия Ларина