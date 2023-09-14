Татарстан предоставит СИБУРу налоговую льготу на 25 млрд рублей

Татарстан решил освободить от уплаты налога на имущество организации, занимающиеся производством этилена методом пиролиза. Речь идет о проектах мощностью не менее 500 тыс. тонн этилена в год и с объемом капитальных вложений не менее 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Льгота будет действовать в течение 7 лет. Ее сумма, по предварительной оценке, может составить 24,6 млрд руб.

Соответствующий закон был принят сегодня на заседании Госсовета. Как заявил глава парламентского комитета Леонид Якунин, такой объект в республике уже строится.

Новый этиленовый комплекс ЭП-600 возводится в Татарстане на базе «Нижнекамскнефтехима», который принадлежит СИБУРу.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"