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Татарстан предоставит СИБУРу налоговую льготу на 25 млрд рублей

Татарстан решил освободить от уплаты налога на имущество организации, занимающиеся производством этилена методом пиролиза. Речь идет о проектах мощностью не менее 500 тыс. тонн этилена в год и с объемом капитальных вложений не менее 10 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Льгота будет действовать в течение 7 лет. Ее сумма, по предварительной оценке, может составить 24,6 млрд руб.

Соответствующий закон был принят сегодня на заседании Госсовета. Как заявил глава парламентского комитета Леонид Якунин, такой объект в республике уже строится.

Новый этиленовый комплекс ЭП-600 возводится в Татарстане на базе «Нижнекамскнефтехима», который принадлежит СИБУРу.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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