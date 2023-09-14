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Суд приговорил Олега Митволя к четырем с половиной годам

Железнодорожный райсуд Красноярска приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора, учредителя АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к четыре годам и шести месяцам. Олег Митволь обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет заключения). Дело связано с хищениями около 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена.

Олега Митволя задержали в июне 2022 года в московском аэропорту Внуково и доставили под конвоем в Красноярск и предъявили обвинение. Олег Митволь заключил сделку со следствием, признав во вину, сегодня в ходе судебного процесса он сообщил, что считает, что условия досудебного соглашения «перевыполнены».

Илья Николаев

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