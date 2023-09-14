ФАС возбудила дело в отношении петербургского производителя продукции Estel

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Юникосметик» (производит продукцию Estel). Компанию проверят на наличие нарушений закона о защите конкуренции.

По информации регулятора, жалоба о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «Юникосметик» поступила в ФАС от ООО «ИФБ». В своем обращении ИФБ (производитель средств для волос под брендом Kapous) отмечает, что «Юникосметик» нарушает общепринятые нормы конкуренции.

«С 2017 года компании параллельно продвигали на рынке линейки продукции под обозначением «BLOND BAR». В 2021 году «Юникосметик» зарегистрировало товарный знак «BLOND BAR couture», после чего предъявило требование к «ИФБ» о прекращении использования спорного обозначения»,— говорится в сообщении.

ФАС проверит деятельность компании «Юникосметик» на предмет нарушений закона о защите конкуренции (ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции»).

В Санкт-Петербурге у ООО «Юникосметик» два производства — на Пискаревском проспекте и в Колпино. По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила 11,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предписание «Почта банку» из-за рекламной рассылки.

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