ИИ в Adobe Premiere Pro уберет фоновый шум и ненужные междометия

В программе видеомонтажа Adobe Premiere Pro появились новые функции, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), в том числе возможность убрать фоновый шум из диалогов. Также пользователи смогут удалить лишние паузы и нежелательные междометия типа «хм» и «э-э-э» как из звуковой дорожки, так и из транскрипции.

Как утверждают в Adobe, благодаря новой функции Enhance Speech диалоги станут звучать так, как будто они были записаны в профессиональной студии. Она позволит выделить фоновый шум и отрегулировать уровни звучания голосов и звуков на заднем плане.

Новый инструмент для редактирования речи Filler Word Detection автоматически обнаружит все лишние паузы в диалогах, также он позволит настроить длительность пауз, которые нужно убрать в звуковой дорожке. Появились новые шаблоны проектов, повысилась скорость работы с временной шкалой, а также улучшилось автоматическое отображение тонов.

С функцией After Effects появится 3D-пространство для работы с визуальными эффектами и поддержкой импорта готовых 3D-моделей. Добавится возможность делать более реалистичное освещение и тени, также был улучшен инструмент «Кисть для ротоскопии», который следит за движущимися объектами в кадре.

Новые функции уже доступны в бета-версии, полноценный запуск планируется к концу 2023 года.

Евгений Федуненко