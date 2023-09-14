В Самаре отопительный сезон стартует 18 сентября

Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 18 сентября текущего года. С этого дня начнется подача тепла в объекты социальной сферы. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это процесс поэтапный. За пуском тепла организуют непрерывный контроль, в том числе, координация работ возложена на глав районных администраций»,— говорится в сообщении.

Подача отопления в многоквартирный жилой фонд и другим потребителям тепловой энергии в городе начнется с 25 сентября. Кроме того, с конца сентября откроется «горячая линия» для приема обращений от жителей по этому вопросу. Заявки будут отрабатываться адресно.

Ранее стало известно о том, что в соседней с Самарской Ульяновской области отопительный сезон начнется 25 сентября. Тепло в регионе также будет подано в первую очередь в объекты соцсферы.

Георгий Портнов