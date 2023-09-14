Трое детей и 21 взрослый погибли на водоемах Удмуртии с начала года

В Удмуртии с начала 2023 года на водоемах погибло 24 человека, в том числе трое детей. Удалось спасти пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В прошлом году на водных объектах погиб 31 человек, спасли — девять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев рассказал, что чаще всего гибель детей на воде происходит из-за отсутствия надзора, неумения плавать и купания в необорудованных местах. Взрослые люди погибают из-за нетрезвого состояния и несоблюдения мер безопасности.

Значимой частью работы в этом сезоне также стал контроль за эксплуатацией маломерных судов и соблюдение правил безопасности на них. В частности, летом регистрировали нахождение на судне людей без спасательных жилетов, управление судном лицом без соответствующего права, а также ряд нарушений правил стоянки и плавания.