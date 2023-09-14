В Челябинске стартовал всероссийский медиафорум

Первый всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» открылся в Челябинске. Он собрал делегатов из 60 регионов страны. В мероприятии принимают участие представители СМИ, освещающие тему новых технологий, ученые, представители научного и образовательного сообщества, сообщают в правительстве региона. В открытии форума приняли участие губернатор Алексей Текслер и заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

Тема медиафорума – разработки отечественных ученых, новые технологии и их использование в модернизации производств. Мероприятие приурочили к 120-летию со дня рождения основоположника ядерной энергетики Игоря Курчатова. В перспективе форум планируется сделать ежегодным.

Мероприятие будет проходить в течение двух дней. В его рамках планируется обсудить, в частности, возможности работы СМИ на укрепление технологического суверенитета РФ.

«Также среди целей медиафорума – привлечение внимания общественности, органов власти и СМИ к достижениям и разработкам российских ученых, лучшим практикам внедрения новых технологий в промышленности, агропроизводстве и медицине, успешной работе инновационных предприятий»,— сообщают в правительстве Челябинской области.