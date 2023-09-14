Электромобили в Татарстане освободят от транспортного налога с 2024 года

Госсовет Татарстана поддержал предложение депутатов Ильдара Шамилова и Романа Мугермана («Единая Россия») освободить от уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно принятому сегодня республиканскому закону, с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028-го транспортный налог не будет уплачиваться полностью. В 2029–2030 годах собственники электротранспорта в Татарстане будут платить 50% налога.

По данным МВД, на начало 2023 года в Татарстане было зарегистрировано всего 299 машин с электрическими двигателями. Всего в России — около 4,5 тыс., сообщил на заседании господин Шамилов.

Депутаты рассчитывают, что с введением льгот количество электротранспорта в республике вырастет. Татарстан включен в перечень пилотных регионов, где создается зарядная инфраструктура для электротранспорта. Однако пока зарядные станции не приносят прибыли.

Из-за принятия закона выпадающие доходы бюджета Татарстана составят 2,9 млн руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"