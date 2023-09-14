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Коммерсантъ FM
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Суд приостановил выемку в лаве шахты «Распадская» в Кузбассе

Междуреченский городской суд вынес постановление об административном наказании по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов») в отношении ПАО «Распадская». Компания заявила, что в ближайшие дни планирует возобновить добычу в полном объеме, а сейчас устраняет нарушения.

Как сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, за отсутствие на шахте «мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности и средств пылеподавления на установках, при работе которых происходит пылеобразование», суд приостановил выемку в лаве 4–6–37 шахты «Распадская» в Междуреченске, кроме работ по поддержанию оборудования механизированного комплекса в работоспособном состоянии, на 90 суток. Всего с 7 по 13 сентября инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора составили десять протоколов о временном запрете деятельности на угольных шахтах Кузбасса, сообщает также Андрей Виль.

Шахта «Распадская» была запущена в декабре 1973 года, имеет более 1,2 млрд т балансовых запасов. Как указано на сайте ПАО «Распадская», проектная мощность шахты — 7,5 млн т угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.

Игорь Лавренков, Кемерово

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