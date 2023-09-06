Перевозчики получили по брутто-контрактам в Ярославле 1,6 млрд рублей

С начала модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе перевозчики получили из бюджета региона по брутто-контрактам 1 млрд 650 млн руб. Об этом сообщает портал Ярньюс со ссылкой на анализ данных реестра контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Всего по новым контрактам 2023 года в городе и районе работают восемь перевозчиков, они получили право работать по итогам открытых аукционов. Больше всего заработало ООО «Транспорт Ярославии» (частично принадлежит областному правительству) — 647 млн руб. ООО «Стартранс» получило из бюджета более 480 млн руб. ООО «Первая пассажирская компания» заработала 255 млн руб., ООО «Гирфтранс» — более 101,7 миллиона рублей, остальные перевозчики — менее 100 млн руб. Компании начали работать на обновленных маршрутах в апреле-мае.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выручка от продажи билетов в июне составила 173,6 млн руб., деньги пошли в региональный бюджет. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции 5 сентября пояснил, что задача окупаемости общественного транспорта не стоит. Цель правительства региона заключается в предоставлении социальной услуги жителям по социальной цене.

«Транспорт, транспортное обслуживание — это в любом случае глубокая социальная нагрузка на регион. Также, как врачи и учителя. Там про какую-то окупаемость даже близко разговора нет. Ее не может быть. Более того, тот тариф, который платят люди, он не соотносится с экономически обоснованным тарифом. Экономически обоснованный тариф порядка 45-50 рублей, а у нас проезд 32. Остальное покрытие расходов из бюджета идет, мы эту нагрузку принимаем на бюджет Ярославской области, также как школы и детские сады»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Антон Голицын