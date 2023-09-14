Директора АО «Жилстройресурс» осудят по делу обманутых дольщиков

Направлено в суд уголовное дело в отношении директора и учредителя АО «Жилстройресурс» Владимира Царева, обвиненного в обмане участников долевого строительства по ст. 165 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2011-2013 годах обвиняемый заключил с предпринимателями и гражданами договоры строительства многоквартирных домов, однако объекты достроены не были, отмечает надзорное ведомство. Обманутыми оказались более 200 дольщиков, по данным следствия, им причинен ущерб на 500 млн руб. Во время предварительного следствия суд арестовал имущество Владимира Царева.

В последние годы старейший нижегородский застройщик АО «Жилстройресурс» возводил в Нижнем Новгороде ЖК «Пражский квартал» и «Город будущего». По иску Фонда-214 организацию признали банкротом. В 2022 году «Пражский квартал» достроила девелоперская компания «Мещера», она же в 2023 году завершила проект «Город будущего».

Владимир Зубарев