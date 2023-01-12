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Проблемный ЖК «Город будущего» достроили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде достроили проблемный жилой комплекс «Город будущего» на улице Ванеева. Последний дом №10 получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщается в реестре на сайте регионального минграда.

АО «Жилстройресурс» начало строить ЖК со встроенными магазинами и подземными парковками еще в 2013 году. Компания несколько раз переносила срок сдачи дома, а летом 2020 года застройщика признали банкротом. Достройкой «Города будущего» с ноября 2021 года занимался спецзастройщик «ННДК Мещера».

Ранее сообщалось, что «ННДК Мещера» получит два земельных участка на улице Ванеева в качестве компенсации за завершение строительства «Города будущего» за свой счет.

Елена Ковалева

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