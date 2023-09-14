В Свердловской области за год количество страховых полисов выросло на 25%

В первом полугодии 2023 года физические и юридические лица Свердловской области заключили со страховыми компаниями 3,7 млн договоров страхования, что на 25% больше относительно аналогичного периода 2022 года. При этом объем страховых премий увеличился на 20% до 17 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Более 880 тыс. договоров на общую сумму 7,7 млрд руб. заключено в сегменте добровольного личного и имущественного страхования. Лидер роста по объему страховых премий — добровольное страхование жизни: свердловчане заплатили за полисы более 4 млрд руб.. Это превышает показатель за первое полугодие 2022 года на 45%. Более чем на 30% увеличились премии в сегментах добровольного страхования от несчастных случаев и болезни, а также добровольного страхования имущества.

В Уральском ГУ Банка России объяснили рост числа договоров страхования тем, что участники рынка адаптировались к новым условиям, и восстановилась экономическая активность после сокращения сборов в первом полугодии 2022 года. В том числе такая тенденция связана с усилением интереса клиентов к продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) на фоне роста российского фондового рынка.

Страховые выплаты в Свердловской области выросли на 30% до 10 млрд руб. Наибольший рост зафиксирован в доле договоров на страхование жизни: объем выплат за год вырос на 87% и превысил 4,7 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2023 года количество жалоб граждан на нарушения при продаже полисов добровольного страхования снизилось на 5%.

«Период охлаждения при покупке полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни был увеличен с 14 до 30 дней. Также был ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия, введено требование по преддоговорному раскрытию информации об исторической доходности таких продуктов и минимальных размерах страховых сумм по риску смерти и дожития»,— пояснил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин. По его словам, летом 2023 года был принят закон о тестировании клиентов перед покупкой ИСЖ и НСЖ. Это должно способствовать повышению прозрачности при продажах таких продуктов, считает господин Коровин.

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Анастасия Таначева