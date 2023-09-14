Жителя Удмуртии задержали за дискредитирующий президента вандализм

В столице Удмуртии задержали 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в размещении на Центральной площади изображений свастики и лозунга, дискредитирующего президента России. Как сообщает «Осторожно, новости», инцидент произошел 5 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Результаты вандализма оперативно устранили. Автора дискредитирующих лозунга и изображений удалось установить по надписям с камер видеонаблюдения. В настоящее время молодого человека задержали.

В отношении ижевчанина возбудили уголовное дело по факту вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Молодой человек находится под подпиской о невыезде.