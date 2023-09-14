Арестованный депутат Челябинской гордумы Олег Иванов признан банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом депутата Челябинской городской думы, владельца и руководителя компании «Альфастрой» Олега Иванова, который находится под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В отношении него вводится процедура реализации имущества. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании банкротом в июле этого года подал сам депутат, который заявил о долге на сумму почти 44 млн руб.

В декабре прошлого года Олега Иванова задержали сотрудники управления ФСБ региона. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, будучи гендиректором и владельцем ООО «Альфастрой», в 2017–2019 годах Олег Иванов скрыл более 516 млн руб. от налоговой службы.

Также с мая 2023 года Центральный районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело о преднамеренном банкротстве ранее принадлежащего депутату ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста).

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