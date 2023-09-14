«Внимание СМИ этот свитер привлекает уже больше 40 лет»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об истории одного из самых любимых предметов гардероба принцессы Дианы, который можно приобрести на аукционе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Pettitt / PA Images / Getty Images Фото: Jordan Pettitt / PA Images / Getty Images

14 сентября завершаются торги Fashion Icons на которых продают свитер принцессы Дианы. Эстимейт — вы можете удивиться — $55-80 тысяч долларов США.

Разговоров о красном свитере с белыми и одной черной овечками было очень много. Чем же он так знаменит, кроме того, что принадлежал принцессе Диане? Свитер Black Sheep — один из самых узнаваемых предметов одежды принцессы, когда-либо появлявшихся на аукционах. Внимание средств массовой информации этот свитер привлекает уже больше 40 лет — от первых газетных публикаций о леди Диане в 1981 году, и до переиздания дизайна Black Sheep компанией Rowing Blazers в 2020 году.

Трикотажный бренд Warm and Wonderful, придумавший свитер, появился в 1979 году, а уже в 1981-м стал знаменитым благодаря выходу Дианы, состоявшемуся вскоре после обручения с Чарльзом. Через несколько недель после того, как Диана появилась на публике в этом свитере, из Букингемского дворца пришло письмо, в котором вежливо объяснялось, что Диана повредила свой любимый свитер и просит починить его или заменить. Свитер принцессе заменили, в новом она появлялась на публике в 1983 году. А тот самый, поврежденный, остался у компании-изготовителя. Теперь его выставили на аукцион.