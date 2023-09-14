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Коммерсантъ FM
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«Внимание СМИ этот свитер привлекает уже больше 40 лет»

Анна Минакова — о Black Sheep от Warm and Wonderful

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об истории одного из самых любимых предметов гардероба принцессы Дианы, который можно приобрести на аукционе.

Фото: Jordan Pettitt / PA Images / Getty Images

Фото: Jordan Pettitt / PA Images / Getty Images

14 сентября завершаются торги Fashion Icons на которых продают свитер принцессы Дианы. Эстимейт — вы можете удивиться — $55-80 тысяч долларов США.

Разговоров о красном свитере с белыми и одной черной овечками было очень много. Чем же он так знаменит, кроме того, что принадлежал принцессе Диане? Свитер Black Sheep — один из самых узнаваемых предметов одежды принцессы, когда-либо появлявшихся на аукционах. Внимание средств массовой информации этот свитер привлекает уже больше 40 лет — от первых газетных публикаций о леди Диане в 1981 году, и до переиздания дизайна Black Sheep компанией Rowing Blazers в 2020 году.

Трикотажный бренд Warm and Wonderful, придумавший свитер, появился в 1979 году, а уже в 1981-м стал знаменитым благодаря выходу Дианы, состоявшемуся вскоре после обручения с Чарльзом. Через несколько недель после того, как Диана появилась на публике в этом свитере, из Букингемского дворца пришло письмо, в котором вежливо объяснялось, что Диана повредила свой любимый свитер и просит починить его или заменить. Свитер принцессе заменили, в новом она появлялась на публике в 1983 году. А тот самый, поврежденный, остался у компании-изготовителя. Теперь его выставили на аукцион.

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