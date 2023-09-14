Больше 400 детей бойцов СВО в Удмуртии направили в детские лагеря летом

В Удмуртии в этом году больше 400 детей военнослужащих, выполняющих боевой долг на территории проведения спецоперации, побывали в лагерях. При этом в настоящее время в республике нет нормы по обеспечению детей лагерем, однако такие вопросы в семьях бойцов рассматриваются в индивидуальном порядке. Об этом рассказала министр социальной политики и труда региона Ольга Лубнина, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Принцип индивидуального подхода заключается в том, что за каждым участником спецоперации закрепляются социальные координаторы «Мы рассматриваем каждую конкретную ситуацию: если, например, мама осталась одна, то мы забираем ребеночка хотя бы на две недели в лагерь, чтобы обеспечить хоть какое-то финансовое облегчение»,— рассказала госпожа Лубнина.