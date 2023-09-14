В минздраве разъяснили перебои с выплатами нижегородским наркологам

Нижегородские врачи, работающие по специальности «психиатр-нарколог», обращают внимание на отсутствие или перебои с выплатой ежемесячных бюджетных надбавок. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в областном министерстве здравоохранения, дело в том, что правительство РФ не включило психиатров-наркологов в постановление №2568 о господдержке медицинских работников по ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако федеральные власти рекомендовали регионам установить социальные выплаты за счет собственных бюджетных средств. В Нижегородской области их ввели постановлением регионального правительства №367 от 02.05.2023 «О дополнительной мере социальной поддержки работников медицинских организаций…».

Для получения надбавок врачи должны быть зарегистрированы в федеральном регистре медицинских работников единой госинформсистемы здравоохранения (ФРМР) по основному месту работы. Тем медикам, кто числится в ФРМР, выплаты полагаются, начиная с 1 января 2023 года. Правда, выплачиваются они с отсрочкой: это связано с необходимостью сбора, проверки и корректировки сводных реестров выплат, предоставляемых больницами.

«В случаях, если социальная выплата не поступила работнику, имеющему право на ее получение, по организационно-техническим и иным причинам, она будет предоставлена ему в полном объеме в третьем квартале 2023 года за весь период со дня возникновения права», – пообещали в минздраве. По данным министерства, в настоящее время выплаты за январь-февраль 2023 года получили более 2,5 тыс. медиков. В обработке платежной системы находится реестр за март, по которому более 2,6 тыс. человек получат выплаты в ближайшее время. Также сформированы и проверены реестры для выплат с апреля по август включительно, заключили в минздраве.

Иван Сергеев