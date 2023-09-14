СК РФ заинтересовался инцидентом с конфликтом школьниц в Безенчуке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному следствию представить доклад об итогах проверки и обстоятельствах инцидента со школьницами в Безенчуке. Его подготовит руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марат Галиханов. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в сети появилось видео, на котором школьница получает от нескольких сверстниц пощечины и выслушивает брань. Пользователи соцсетей утверждают, что конфликт произошел в Безенчуке. СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.

Ранее Следственный комитет России вмешался в расследование дела о падении балок с самарской стройплощадки на ребенка. Инцидент произошел в марте минувшего года.

Георгий Портнов