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СК РФ заинтересовался инцидентом с конфликтом школьниц в Безенчуке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному следствию представить доклад об итогах проверки и обстоятельствах инцидента со школьницами в Безенчуке. Его подготовит руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марат Галиханов. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в сети появилось видео, на котором школьница получает от нескольких сверстниц пощечины и выслушивает брань. Пользователи соцсетей утверждают, что конфликт произошел в Безенчуке. СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.

Ранее Следственный комитет России вмешался в расследование дела о падении балок с самарской стройплощадки на ребенка. Инцидент произошел в марте минувшего года.

Георгий Портнов

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