СК РФ разберется с делом о падении балок с самарской стройплощадки на ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову представить в центральный аппарат доклад об итогах расследования уголовного дела о травмировании девочки во время стройки в Самаре. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее жительница Самары обратилась к Александру Бастрыкину через приемную в соцсети «ВКонтакте» на тему расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности работниками ООО «Строительная компания "ЛИДЕР"».

Женщина рассказала, что в марте минувшего года на машину, в которой находилась ее семилетняя дочь, рухнули балки со строящегося здания. Ребенок получил серьезные травмы. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). Однако ответственность по нему никто не понес.

Ранее СК РФ взял на контроль расследование стычки взрослого и подростка в Тольятти. Инцидент произошел в конце апреля 2023 года.

Георгий Портнов