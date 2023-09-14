Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шведская полиция провела обыск на Стокгольмской фондовой бирже

Шведское Управление по борьбе с экономической преступностью провело обыск в штаб-квартире биржи NASDAQ Stockholm, больше известной как Стокгольмская фондовая биржа. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила шведская газета Expressen. Прокурор Понтус Гамильтон заявил, что расследование касается «злоупотреблений, связанных с финансовыми рынками».

Американская компания NASDAQ, управляющая одноименной биржей, руководит также несколькими европейскими фондовыми биржами, включая Стокгольмскую и Копенгагенскую. По словам господина Гамильтона, обыск был нужен, чтобы таким образом получить необходимую информацию от NASDAQ, однако в отношении самой NASDAQ расследование не ведется. Он также отметил, что расследование, в рамках которого был проведен обыск, ведется уже год — и на то, чтобы предъявить обвинения по этому делу, если это в итоге будет сделано, уйдет, скорее всего, еще около года.

«Понятно, что дело связано с торгами, идущими на бирже NASDAQ»,— заявил господин Гамильтон, отказавшись сообщать дополнительные подробности дела. В пресс-службе NASDAQ Stockholm заявили, что сотрудничают со следствием и не могут комментировать детали дела.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...