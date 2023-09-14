Шведская полиция провела обыск на Стокгольмской фондовой бирже

Шведское Управление по борьбе с экономической преступностью провело обыск в штаб-квартире биржи NASDAQ Stockholm, больше известной как Стокгольмская фондовая биржа. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила шведская газета Expressen. Прокурор Понтус Гамильтон заявил, что расследование касается «злоупотреблений, связанных с финансовыми рынками».

Американская компания NASDAQ, управляющая одноименной биржей, руководит также несколькими европейскими фондовыми биржами, включая Стокгольмскую и Копенгагенскую. По словам господина Гамильтона, обыск был нужен, чтобы таким образом получить необходимую информацию от NASDAQ, однако в отношении самой NASDAQ расследование не ведется. Он также отметил, что расследование, в рамках которого был проведен обыск, ведется уже год — и на то, чтобы предъявить обвинения по этому делу, если это в итоге будет сделано, уйдет, скорее всего, еще около года.

«Понятно, что дело связано с торгами, идущими на бирже NASDAQ»,— заявил господин Гамильтон, отказавшись сообщать дополнительные подробности дела. В пресс-службе NASDAQ Stockholm заявили, что сотрудничают со следствием и не могут комментировать детали дела.

Яна Рождественская