«Щелково Агрохим» планирует построить на Кубани семенной завод подсолнечника

К концу 2024 года компании «Щелково Агрохим» и «Космоинвест» планируют запустить в станице Староминской завод по выпуску семян подсолнечника. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова.

Финансирование и разработку проекта семенного завода начнут в ближайшие дни или недели. Рассчитывается, что предприятие будет выпускать 1 млн посевных единиц гибридов подсолнечника.

По даннымСПАРК-Интерфакс «», «Щелково Агрохим» зарегистрировано в 1999 году в городе Щелково Московской области. Основным видом деятельности указано производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов. В 2022 году выручка компании составила 38 млрд руб. и чистая прибыль - 7 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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