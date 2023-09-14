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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила дело в отношении производителя продукции Estel

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Юникосметик». Компанию, производящую продукцию Estel, проверят на недобросовестную конкуренцию.

ФАС сообщила, что к ним поступила жалоба от ООО «ИФБ» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «Юникосметик». В своем обращении ИФБ (производитель средств для волос под брендом Kapous) указывает, что «Юникосметик» нарушают общепринятые нормы конкуренции. С 2017 года оба бренда параллельно продвигали на рынке продукцию под обозначением Blond Bar. В 2021 году производители Estel зарегистрировали товарный знак Blond Bar couture, после чего потребовали от ИФБ прекратить использование спорного обозначения. ФАС проверит деятельность компании «Юникосметик» на предмет нарушений закона о защите конкуренции.

ФАС 12 сентября возбудила дело по поводу организации картеля в сегменте соцпитания Москвы. Так, ведомство обнаружило признаки сговора между ООО «АСТ Сервис» и ООО «Веста», которые поставляли продукты больницам и другим социальным учреждениям.

Александра Горошилова

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