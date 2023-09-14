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70-летний водитель автомобиля с прицепом насмерть сбил пешехода в Ижевске

В столице Удмуртии на 13 км дороги, связывающей город с село Якшур-Бодья, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, около 23:04 13 сентября 70-летний водитель Mitsubishi Outlander с прицепом сбил 40-летнего пешехода.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии, по предварительной информации, пешеход оказался на проезжей части перед близко идущим транспортом. При этом на мужчине была темная одежда без светвозвращающих элементов.

В результате дорожного проишествия пешеход скончался. По данному факту проводится расследование.

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