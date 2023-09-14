В Самаре областная поликлиника лишилась оборудования из-за нарушений на торгах

Самарская областная поликлиника № 6 Промышленного района получила предписание регионального УФАС. Ведомство обязало учреждение не заключать контракт по итогам торгов на поставку оборудования. Основанием для этой меры стало нарушение на торгах. Об этом сообщает областная антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее бизнесмен уведомил самарское УФАС о возможном нарушении на торгах на покупку амбулаторного регистратора для электрокардиографического мониторинга. Соответствующие торги провела региональная областная поликлиника.

Цена контракта составила 849 тыс. рублей. Тендер выиграло ООО «Южно-Уральский центр снабжения».

Региональное УФАС установило, что победитель торгов предложил товар российского происхождения. В подтверждение компания представила номер записи из реестра российской радиоэлектронной продукции, но ее срок истек на момент подачи заявки на участие в аукционе.

По закону такая заявка приравнивается к заявке с предложением о поставке иностранного товара, и заказчик должен был отклонить ее. Это стало основанием для приостановки закупки.

Ранее Самарская областная клиническая больница имени Середавина была признана виновной в нарушении закона о закупках. Оно было допущено на аукционе на поставку медицинского оборудования за 626 тыс. руб.

Георгий Портнов