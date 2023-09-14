Скорой помощи в Новосибирске не хватает около трети специалистов

Служба скорой помощи в Новосибирске укомплектована медиками менее, чем на две трети. Это следует из статистических данных, приведенных заместителем министра здравоохранения региона Ладой Шалыгиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Госпожа Шалыгина выступила с докладом об организации работы скорой медицинской помощи на заседании комитета законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Оно состоялось 14 сентября. «Работает 179 врачей и 709 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами скорой медицинской помощи составляет 67,5%, по занятым ставкам средним медицинским персоналом — 62,8%»,— сказала замминистра.

Причин, по которым сложились такие показатели, она не указала. Директор Новосибирского медицинского колледжа (НМК) Алексей Пилипенко, отвечая на вопросы депутатов, добавил, что дефицит среднего медперсонала в области составляет около 2,5 тыс. человек. НМК выпускает ежегодно не менее 900 специалистов, все колледжи области этого профиля в сумме — 1,35 тыс.

По данным Лады Шалыгиной, средняя зарплата врачей скорой помощи в Новосибирской области достигает почти 100 тыс. руб. У среднего медперсонала она превышает 51 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе этого года прокуратура Новосибирской области сообщила о том, что проверит информацию СМИ об увольнениях сотрудников скорой медицинской помощи. «Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи»,— отмечали в надзорном ведомстве.

Как сообщил на заседании комитета заксобрания его председатель Игорь Гришунин, на следующей недели состоится встреча представителей новосибирского минздрава и депутатов с коллективами скорой помощи.

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Валерий Лавский