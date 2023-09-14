Куйвашев поручил подать тепло во все дома Свердловской области до 2 октября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил до 2 октября полностью подключить к теплу все соцобъекты и жилые дома региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

В данный момент запуск систем теплоснабжения уже начался в 27 муниципалитетах. Полностью отопление включено в Баженовском и Краснополянском сельских поселениях и в Унже-Павинском сельском поселении. В целом на подготовку ЖКХ к зиме в Свердловской области направили более 7 млрд руб.

Напомним, отопительный сезон в Екатеринбурге начался 11 сентября. Он пройдет в два этапа — с 11 по 20 сентября и с 21 по 29 сентября. В первую очередь отопление дадут в детских садах, школах, медучреждениях и других объектах социально-культурного назначения.

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