На проекты межевания квартала в уфимском Инорсе выделят до 4,2 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы ищет исполнителя для разработки проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сельской Богородской, Ферина, Глинки, Янаби в микрорайоне Инорс площадью 18 га, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 4,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 4 октября. Работы, которые профинансирует городской бюджет, выполнят до 1 декабря.

Согласно аукционной документации, планировочной зоной является Лихачевская промзона. Победитель аукциона, в частности, в своей работе должен обосновать размещение на территории детского сада, объектов культурно-досугового, культурно-просветительского назначения и спорта, предусмотреть максимальное сохранение деревьев и кустарников. Также ему поручено определить объемы сноса строений, разработать поперечные профили улиц, уточнить транспортные и пешеходные связи между микрорайонами, кварталами и так далее.

Венера Хисамова

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