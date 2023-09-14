В Армавире заключенному пытались передать телефоны в хлебе и мыле

В Армавире в СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли попытку передачи мобильных телефонов, спрятанных в хлебе и мыле. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

Телефоны нашли во время досмотра передачи, предназначенной для одного из обвиняемых. Всего ему пытались передать пять телефонов.

Средства связи запрещены на территории пенитенциарного учреждения. За их передачу предусмотрена административная ответственность по ст. 19.12 КоАП РФ.

Татьяна Ручкина

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