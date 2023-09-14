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Николай Юдин переизбран мэром Ирбита

Мэр Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин переизбран на второй срок. За него проголосовали все 18 депутатов городской думы, присутствующие на заседании. Об этом «Ъ-Урал» рассказала начальник организационного отдела думы Ольга Анисимова.

Вторым кандидатом на должность главы города была депутат Ольга Гладкова. Оба кандидата выступили перед депутатами на внеочередном заседании думы и представили программы по развитию Ирбита.

Впервые дума Ирбита избрала Николая Юдина главой муниципалитета в 2018 году. Он сменил на посту Геннадия Агафонова, который с 2009 года дважды избирался главой города. Ранее господин Юдин занимал должность первого заместителя главы администрации Ирбита.

Василий Алексеев

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