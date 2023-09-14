В Дзержинске арестован мигрант, напавший на отдел полиции

Суд в Дзержинске арестовал гражданина Узбекистана, который с помощью крана повредил здание местной полиции. По данным регионального управления СК РФ, ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и причины, толкнувшие мужчину на хулиганство.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ночь на 12 сентября мужчина подъехал на грузовом автомобиле с краном к отделу полиции и нанес несколько ударов по входной группе и окну. В отделе в это время находись сотрудники МВД. После этого мужчина пытался скрыться, но был задержан. При задержании полицейские применили табельное оружие. Позже выяснилось, что мужчина перепутал входы в здание, изначально он планировал «напасть» на отдел миграционной службы.

Андрей Репин