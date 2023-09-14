Самарские ученые создали робота-окуня

Подводный робот в виде рыбы создан на базе Самарского национального исследовательского университета. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

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«Подводный беспилотник "Окунь", изготовленный в виде большого морского окуня длиною почти метр, может самостоятельно ориентироваться под водой и перемещается в заданном направлении с помощью хвостового плавника, имитируя движения рыбы»,— говорится в сообщении.

Он оборудован системой технического зрения и имеет зачатки искусственного интеллекта. Это позволяет роботу обходить препятствия и находить вещи, заданные к поиску.

В настоящее время разработка прошла первые испытания в бассейне. Аппарат работает на глубине до пяти м. Он сможет выполнять ряд задач, среди которых – экологический мониторинг, патрулирование прибрежных участков моря, помощь в проведении поисковых и аварийно-спасательных работ.

Ранее самарские ученые придумали, как улучшить уборку космического мусора. Разработка была создана на базе национального исследовательского университета им. Королева.

Георгий Портнов