В Чесменском районе экономист перевела мошенникам 3 млн рублей

Жительница Чесменского района потеряла 3 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейским 59-летняя жительница Чесменского района, имеющая высшее экономическое образование, пояснила, что увидела в интернете рекламу о заработке на инвестициях. Она зарегистрировалась на указанном сайте, после чего ей позвонили и начали консультировать «финансовые консультанты». Местная жительница по их советам начала переводить деньги на указанные злоумышленниками счета. Она перечислила им 3 млн руб., взятые в кредиты под залог квартиры и автомобиля.

«С проблемой она столкнулась тогда, когда решила вернуть деньги и обещанную прибыль. Счета оказались заблокированными»,— отмечают в ГУ МВД по региону.

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