Кроссовер BAIC X55 будет стоить от 2,7 млн рублей

Компания «Автотор» анонсировала старт продаж кроссовера BAIC X55 на российском рынке.

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Автомобиль, оснащенный 188-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом, будет доступен в двух комплектациях.

Оснащение кроссовера включает в себя светодиодную оптику, 10,1-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с 10,2-дюймовым тачскрином, панорамную крышу, а также комплект электронных систем помощи водителю.

BAIC X55 на рынок выйдет в версиях Comfort и Elite стоимостью 2,7 млн руб. и 3 млн руб. соответственно. Напомним, выпуск автомобилей BAIC в Калининграде начался в апреле, а до конца года планируется поставить на конвейер семь моделей бренда.

Максим Вершинин

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