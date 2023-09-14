Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске и Геленджике из-за аварии на водопроводе частично отключено водоснабжение

Подача воды потребителям Новороссийска и части Геленджика прекращена сегодня с 8:00 в связи с аварией на Троицком групповом водопроводе, сообщают администрация Новороссийска и компания «Концессия водоснабжения — Геленджик». На устранение аварии потребуется около суток, для последующего заполнения сетей водой необходимо от 6 до 12 часов.

Авария на магистральном Троицком групповом водопроводе произошла вчера вечером. Коммунальные службы сообщают, что сегодня с 18:00 до 20:00 подача воды в Новороссийске и Геленджике будет временно возобновлена, затем ремонтные работы продолжатся. Воду жителям Новороссийска и Геленджика будут развозить автоцистерны. В той части Геленджика, которая не попала в зону отключения воды, давление в сетях будет существенно снижено, сообщает «Концессия водоснабжения — Геленджик».

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...