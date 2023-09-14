Рассмотрение дела воронежского депутата Романа Жогова перенесено

Центральный райсуд Воронежа перенес заседание по рассмотрению уголовного дела депутата и политтехнолога Романа Жогова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Первое заседание было назначено на 14 сентября. Его перенос, по данным суда, обусловлен тем, что судья Валентина Парадовская, которой поступило дело господина Жогова, находится в совещательной комнате по другому делу. Речь идет об уголовном деле о взятках и мошенничестве против экс-прокурора Андрея Власюка (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первое заседание по рассмотрению уголовного дела Романа Жогова может начаться после 25 сентября. Региональное управление Следственного комитета России считает, в 2010 году политтехнолог добился фиктивного трудоустройства своей супруги на Воронежский опытно-механический завод, который принадлежал его соратнику по «Единой России» и коллеге по гордуме Александру Провоторову. Последний заявил следствию о том, что десять лет ежемесячно платил женщине по 20 тыс. руб., полагая, что деньги идут на финансирование реготделения партии. По оценкам СКР, до 2020 года семья Жоговых получила и потратила на себя около 2,4 млн руб. В прошлом году Александр Провоторов сам был осужден на два года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Роман Жогов отрицает вину и был уверен, что его оговорили. Якобы инициатива трудоустройства его супруги исходила от самого Александра Провоторова, которому руководство партии поставило задачу оформить политтехнологу стимулирующую надбавку за сопровождение избирательных кампаний.

С ноября 2022 года по май этого Роман Жогов содержался под стражей, после его отпустили под домашний арест. В начале сентября ему заменили арест на запрет определенных действий.

Сергей Толмачев