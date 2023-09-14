Обвинение попросило приговорить Олега Митволя к 4 годам и 9 месяцам колонии

Сегодня в рамках судебного процесса по делу бывшего замглавы Росприроднадзора, учредителя АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя гособвинение попросило суд приговорить его к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы, а также к штрафу 400 тыс. руб., подтввердили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Олег Митволь обвиняется в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет заключения). Ранее он заключил сделку со следствием. Сегодня суде он подтвердил признание вины. «Все показания были даны добровольно. Досудебное соглашение, считаю, было не только выполнено, но и перевыполнено. Восемь уголовных дел, по которым, полагаю, будут не менее громкие результаты, чем вот это дело»,– сказал Олег Митволь.

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Оксана Павлова