Особенные хоккеисты Перми открыли новый хоккейный сезон

Вчера на льду СК им. В. П. Сухарева состоялся интересный матч: как его назвали сами участники – матч дружбы.

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Сборная команда Федерации хоккея Пермского края во главе с президентом федерации Алексеем Чикуновым поздравила команду «Молния Прикамья», состоящую из юных хоккеистов с нарушением зрения, с открытием сезона.

Хоккейный матч закончился со счетом 7:4 в пользу «Молнии», но решено было не засчитывать проигрыш сборной команде, так как вратарь сборной впервые примерил на себя основное правило адаптивного хоккея: голкипер играет матч с повязкой на глазах, то есть в условиях «тотальной слепоты»!

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«Наши юные «молниеносцы» – настоящий пример силы духа и неограниченных возможностей! Многому учимся у них. В этом году запланирована насыщенная программа как у команды с нарушением зрения, так и у команды с поражением опорно-двигательного аппарата. С ребятами из следж-хоккея встретимся чуть позднее, многие на реабилитациях в настоящий момент», – рассказал Алексей Чикунов.

Напомним, что адаптивный хоккей в Перми развивается сравнительно недавно. Два года существуют команды по следж-хоккею и адаптивному хоккею с одноименным названием – «Молния Прикамья». Ребята уже принимали участие не только в региональных и межрегиональных соревнованиях, но и ежегодно участвуют во Всероссийском фестивале адаптивного хоккея.

В рамках проекта Федерации хоккея Пермского края «ПФО играет в хоккей» в ноябре текущего года в г. Чайковском пройдет первенство по адаптивному хоккею, в котором примут участие команды регионов Приволжского федерального округа.