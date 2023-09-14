Пермский дилер Mercedes-Benz после смены владельцев начал торговать автомобилями других премиальных брендов

Дилерский центр «МБ-Савино», ранее специализировавшийся на продажах и сервисном обслуживании автомобилей марки Mercedes-Benz, начал продавать машины других премиальных брендов. Информация об этом содержится в электронных письмах от «МБ-Савино», которые начали получали клиенты салона. «Наш новый виток развития мы начинаем с расширения модельного ряда: помимо Mercedes-Benz вас ждут новые BMW, Audi, Porsche, Land Rover»,— говорится в сообщениях. Отмечается, что ряд моделей уже есть в наличии.

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В июле дилерский центр «МБ-Савино» сменил владельцев. Вместо ООО «Зостмайер Автомобили», учрежденного предпринимателями из Германии Яной Зостмайер, Мари-Кристин Зотта и Хольгером Вернером, теперь салоном управляет пермское ООО «Ливерпуль», которое контролируется гендиректором компании Кириллом Кордоном. До этого, в марте, к «Ливерпулю» перешел другой актив немецких бизнесменов в Прикамье — компания арендовала с перспективой последующего выкупа подконтрольный им салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма.

Отметим, автомобилестроительные компании BMW, Audi, Porsche, Land Rover, как и Mercedes-Benz, весной 2022 года на фоне спецоперации РФ на Украине прекратили поставки автомобилей в Россию. Сейчас машины этих брендов ввозятся в Россию путем параллельного импорта.