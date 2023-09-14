МВД Тувы предупредило об ответственности за проведение митингов на фоне роста цен на ГСМ

Жители Тувы в социальных сетях высказывают недовольство ростом цен на ГСМ. На фоне этого МВД по Республике предупредило граждан об ответственности, в том числе уголовной за участие и проведение несанкционированных акций.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях является административным правонарушением», - сообщило ГУ МВД по Республике Тыва.

По данным региональной службы по тарифам, в Туве, бензин АИ-95 в среднем за неделю - с 31 августа по 7 сентября подорожал на 1,07 руб. до 61,31 руб. за литр. Как отмечает республиканский Минтопэнерго, причин роста цен на бензин несколько - сезонные ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах и компаниях, а также ситуация на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже, при которой производители горючего в больших количествах продают его за рубеж, так как цены на него там выше. Также на рост цен влияет сезон сбора урожая.

В республике проведена проверка, и признаков нарушения антимонопольного законодательства не зафиксировано, на рост цен повлияли сторонние факторы, которые действуют и в других регионах России, отметил руководитель УФАС по Туве Феликс Хаджиев.

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Лолита Белова