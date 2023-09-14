Дело экс-замглавы оренбургского комитета по имуществу дошло до суда

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя городского комитета по управлению имуществом (КУИ) Никиты Сафронова. Экс-чиновнику вменяется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное с ее вымогательством). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следствие установило, что с июля 2019 по декабрь 2021 года обвиняемый «потребовал от руководителя коммерческой организации переоформить одну из его фирм на указанное чиновником лицо». В противном случае Никита Сафронов грозил бизнесмену помехами в аренде муниципального имущества, считают силовики.

Кроме того, с февраля по июнь минувшего года бывший чиновник под угрозой расторжения ранее подписанных договоров аренды муниципального имущества потребовал и получил от предпринимателя взятку на сумму 275 тыс. руб. На этапе расследования уголовного дела было арестовано имущество обвиняемого и третьих лиц.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Следователи обнаружили третий эпизод коррупции».

Георгий Портнов