Следователи обнаружили третий эпизод коррупции

Следствие выявило новый эпизод взяточничества по делу бывшего зампредседателя комитета по управлению имуществом (КУИ) Оренбурга Никиты Сафронова. По данным следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в 2019–2021 годах от предпринимателя из сферы аренды муниципального имущества. Ранее в отношении Никиты Сафронова уже возбудили два уголовных дела по статье «Получение взятки». Ему инкриминируется получение взятки в виде доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 16 млн руб., а также еще одной на сумму 275 тыс. руб. (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый угрожал предпринимателю расторгнуть ранее заключенные с КУИ договоры аренды муниципального имущества.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Следователи выявили дополнительный факт получения взятки бывшим заместителем председателя комитета по управлению имуществом (КУИ) Оренбурга Никитой Сафроновым. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, бывший чиновник получил незаконное вознаграждение в 2019–2021 годах от предпринимателя из сферы аренды муниципального имущества. По этому факту в отношении Никиты Сафронова возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
«В настоящее время по уголовному делу производятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы и окончание следствия. Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления»,— говорится в сообщении.
Никиту Сафронова задержали в день, когда он должен был вступить на пост главы КУИ, 7 июня 2022 года. Тогда в отношении него возбудили уголовное по п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в крупном размере»). С 1 февраля по 6 июня 2022 года обвиняемый занимал должность зампредседателя комитета по управлению имуществом Оренбурга, а также исполнял обязанности председателя указанного подразделения. По данным следствия, в этот период чиновник угрожал предпринимателю расторгнуть ранее заключенные с КУИ договоры аренды муниципального имущества. Для того чтобы предотвратить это, бизнесмен передал обвиняемому в несколько приемов деньги на общую сумму 275 тыс. руб., считает следствие.
Затем, в начале августа 2022 года, в отношении Никиты Сафронова было возбуждено новое уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки с вымогательством взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии правоохранителей, с июля 2019 года по декабрь 2021 года зампредседателя КУИ Оренбурга с неустановленными сотрудниками комитета и мэрии получили в несколько приемов от предпринимателя, занимающегося управлением недвижимостью, взятку в виде доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 16 млн руб. В противном случае бизнесмену угрожали расторгнуть договоры аренды муниципального имущества. Также взятка передавалась за общее покровительство, считает следствие.
Как отмечает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков, в текущих экономических и правовых реалиях уголовные преследования правоохранительными органами должностных лиц становятся все более распространенными: «Внимание к должностным лицам еще более пристальное. Сейчас правоохранители взялись за своих бывших коллег, которые в какой-то момент своей жизни совершили некую незаконную деятельность, которая нарушает нормы уголовного законодательства РФ. Не исключением, на мой взгляд, является и это уголовное дело. Оно является показательным. Ч. 6 ст. 290 УК РФ — это квалифицированный состав, который предусматривает повышенный размер наказания и сопровождается санкциями. Интересная ситуация с доказательной базой по делу — вполне вероятно, это проведение различных оперативно-разыскных мероприятий, прослушивание, детализация телефонных звонков и прочее».
Ранее дополнительные уголовные дела по подозрению во взяточничестве были возбуждены в отношении бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева. Ему инкриминировали получение еще пяти взяток в крупном и значительном размерах. Деньги чиновник получил от представителей компаний, которые занимались поставками товаров и работами для учреждений в сфере культуры. До этого в отношении Анатолия Чахеева было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следствие считает, что чиновник получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде «услуг имущественного характера и иного имущества» в общем размере свыше 400 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».