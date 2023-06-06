Следователи обнаружили третий эпизод коррупции

Следствие выявило новый эпизод взяточничества по делу бывшего зампредседателя комитета по управлению имуществом (КУИ) Оренбурга Никиты Сафронова. По данным следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в 2019–2021 годах от предпринимателя из сферы аренды муниципального имущества. Ранее в отношении Никиты Сафронова уже возбудили два уголовных дела по статье «Получение взятки». Ему инкриминируется получение взятки в виде доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 16 млн руб., а также еще одной на сумму 275 тыс. руб. (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый угрожал предпринимателю расторгнуть ранее заключенные с КУИ договоры аренды муниципального ­имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Следователи выявили дополнительный факт получения взятки бывшим заместителем председателя комитета по управлению имуществом (КУИ) Оренбурга Никитой Сафроновым. Об этом сообщает СУ СКР по ­региону.

По данным следствия, бывший чиновник получил незаконное вознаграждение в 2019–2021 годах от предпринимателя из сферы аренды муниципального имущества. По этому факту в отношении Никиты Сафронова возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

«В настоящее время по уголовному делу производятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы и окончание следствия. Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления»,— говорится в ­сообщении.

Никиту Сафронова задержали в день, когда он должен был вступить на пост главы КУИ, 7 июня 2022 года. Тогда в отношении него возбудили уголовное по п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в крупном размере»). С 1 февраля по 6 июня 2022 года обвиняемый занимал должность зампредседателя комитета по управлению имуществом Оренбурга, а также исполнял обязанности председателя указанного подразделения. По данным следствия, в этот период чиновник угрожал предпринимателю расторгнуть ранее заключенные с КУИ договоры аренды муниципального имущества. Для того чтобы предотвратить это, бизнесмен передал обвиняемому в несколько приемов деньги на общую сумму 275 тыс. руб., считает следствие.

Затем, в начале августа 2022 года, в отношении Никиты Сафронова было возбуждено новое уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки с вымогательством взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии правоохранителей, с июля 2019 года по декабрь 2021 года зампредседателя КУИ Оренбурга с неустановленными сотрудниками комитета и мэрии получили в несколько приемов от предпринимателя, занимающегося управлением недвижимостью, взятку в виде доли в уставном капитале предприятия стоимостью более 16 млн руб. В противном случае бизнесмену угрожали расторгнуть договоры аренды муниципального имущества. Также взятка передавалась за общее покровительство, считает следствие.

Как отмечает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков, в текущих экономических и правовых реалиях уголовные преследования правоохранительными органами должностных лиц становятся все более распространенными: «Внимание к должностным лицам еще более пристальное. Сейчас правоохранители взялись за своих бывших коллег, которые в какой-то момент своей жизни совершили некую незаконную деятельность, которая нарушает нормы уголовного законодательства РФ. Не исключением, на мой взгляд, является и это уголовное дело. Оно является показательным. Ч. 6 ст. 290 УК РФ — это квалифицированный состав, который предусматривает повышенный размер наказания и сопровождается санкциями. Интересная ситуация с доказательной базой по делу — вполне вероятно, это проведение различных оперативно-разыскных мероприятий, прослушивание, детализация телефонных звонков и прочее».

Ранее дополнительные уголовные дела по подозрению во взяточничестве были возбуждены в отношении бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева. Ему инкриминировали получение еще пяти взяток в крупном и значительном размерах. Деньги чиновник получил от представителей компаний, которые занимались поставками товаров и работами для учреждений в сфере культуры. До этого в отношении Анатолия Чахеева было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следствие считает, что чиновник получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде «услуг имущественного характера и иного имущества» в общем размере свыше 400 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».

Ани Айвазян