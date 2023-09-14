В Челябинске представят аудиоспектакль в трамвае «Не метеорит»

Премьера аудиоспектакля-променада в трамвае «Не метеорит» состоится в Челябинске. Вагон отправится в 18 часов 22 сентября от остановки «Площадь искусств», сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект реализует Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области вместе с министерством культуры региона. Сценической площадкой станет пространство внутри трамвайного вагона. Аудиоспектакль позволит пассажирам перенестись в мир двух подростков, чьи судьбы переплетаются с историей улиц Челябинска и упавшего метеорита. Декорацией выступят виды Челябинска из окна трамвая. Автор пьесы – арт-менеджер и театральный продюсер Евгения Карпанина.

По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, формат экскурсионных и прогулочных спектаклей сейчас очень востребован. «Банальные экскурсии уже малоинтересны, а формат спектакля-променада позволяет создать нечто нестандартное на стыке туризма и театра. Поэтому мы решили предложить зрителям новый для Челябинска формат – театральное путешествие по городу», – говорит министр.

Продолжительность аудиоспектакля составит 1 час 30 минут. Трамвай поедет по кольцевому маршруту без остановок. Билеты можно будет приобрести по Пушкинской карте.

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