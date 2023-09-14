В Новосибирской области количество резюме на рынке труда снизилось почти на 5%

В августе 2023 года в Новосибирской области количество активных резюме на рынке труда снизилось на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Схожая ситуация отмечается в Омской области (-2,8%) и Томской области (-0,7%), сообщает в своем исследовании сервис hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Новосибирской области самый заметный провал в активности зафиксирован среди соискателей автобизнеса (-33,6%), кадров из сферы розничной торговли (-28,3%), рабочего персонала, водителей и машинистов (по -22,8%), а также менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (-20,8%). Наименьшее сокращение количества резюме произошло в сферах «Добыча сырья» (-2,6%) и «Медицина, фармацевтика» (-3,6%).

При этом в Иркутской области сложилась противоположная ситуация — в регионе выросло число соискателей на 4,5%. Также прирост на рынке труда зафиксирован среди жителей, который ищут работу, в Красноярском и Алтайском крае (+4,3% и +3,3% соответственно). Также среди регионов Сибирского федерального округа с положительной динамикой в этом направлении вошла Кемеровская области, где прирост составил 1,2%.

При этом по регионам Сибири число соискателей выросло на 0,4%. В то же время в целом по России отмечается снижение активности граждан в поиске работы на -3,1%.

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Александр Киселев