Первая камера на трамвайных путях в Петербурге выявила более 1,5 тысячи нарушений

За месяц работы первая в Петербурге камера для фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях выявила более 1,5 тысячи нарушений. Пилотный проект запустили месяц назад на пересечении улиц Гидротехников и Политехнической.

В числе зафиксированных нарушений — выезд на выделенные трамвайные пути в нарушение дорожной разметки, движение на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В ведомстве уточнили, что всех нарушителей привлекут к ответственности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге установили первую камеру для фиксации нарушений на трамвайных путях.

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