В Петербурге установили первую камеру для фиксации нарушений на трамвайных путях

Первая в Санкт-Петербурге камера для фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях появилась на пересечении улицы Гидротехников и Политехнической улицы в Калининском районе города. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

На этом участке курсирует трамвай №55, маршрут которого включён в перечень 15 скоростных линий. Камера будет фиксировать движение по выделенной полосе для трамваев, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

Данные о нарушении с камеры будут отправляться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как писал «Ъ-СПб», Смольный ищет компанию, которая за 2 млрд рублей установит 4250 камер видеонаблюдения в городе по более чем 1500 адресов.