Житель Омска получил штраф за нелегальное граффити в алее олимпийских чемпионов

В Омске Куйбышевский райсуд оштрафовал местного жителя за разрисованные баллончиком «Олимпийские кольца», сообщает пресс-служба судов области.

7 сентября этого года мужчина, находясь в алее олимпийских чемпионов Омска, нанес надпись и несколько линий на архитектурную композицию «Олимпийские кольца». На судебном заседании фигурант дела объяснил свой поступок воздействием алкоголя.

По словам задержанного, на следующее утро он приехал на место правонарушения, чтобы стереть краску, однако к тому моменту конструкцию уже демонтировали.

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Александр Киселев