«Аэрофлот» не ожидает роста стоимости авиабилетов в 2023 году

Гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил о стабилизации цен на авиабилеты. По его словам, группа не ожидает существенного отклонения их стоимости до конца 2023 года. При этом он отметил, что в 2024 году возможен рост стоимости, но в пределах инфляции.

«Сейчас, с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений. Следующий год, с учетом достигнутой базы 2023 года, — рост ожидается на уровне инфляции, если не будет какого-то экстремального роста других расходов — керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и так далее»,— сказал господин Александровский на брифинге в рамках ВЭФ (цитата по ТАСС).

По данным Росстата, рекордного за 23 года показателя цена перелета экономом по России достигла в июне текущего года. В июле замглавы Минтранса Игорь Чалик говорил, что рост стоимости авиабилетов в РФ находится в пределах инфляции. В период с 22 по 28 августа стоимость полета в салоне экономического класса в России, согласно данным Росстата, сократилась на 8,8%.

Всего по итогам 2024 года «Аэрофлот» рассчитывает перевезти как минимум 47 млн человек, что на 2,6% выше показателей 2021 года и на 22,5% ниже 2019 года. В 2023-м, по словам Сергея Александровского, план составляет 45 млн пассажиров.

Подробнее о планах «Аэрофлота» — в материале «Ъ» «Полет назад в будущее».

Милена Костерева