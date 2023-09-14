Минобороны заявило об уничтожении беспилотников над Брянской областью

Над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что БПЛА сбиты над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.

«14 сентября около 00:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области»,— говорится в сообщении оборонного ведомства. Позднее Минобороны сообщило об уничтожении еще двух БПЛА над Брянской областью.

О попытке украинской стороны атаковать Брянскую область Минобороны России сообщало также вечером 13 сентября. По данным оборонного ведомства, над территорией региона были уничтожены два беспилотника. Александр Богомаз рассказал, что БПЛА были сбиты над Унечским районом, пострадавших нет.

Еще один БПЛА вечером 13 сентября был уничтожен над территорией Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник сбит в Валуйском городском округе над селом Тулянка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.